Atos gigantes mostram que anistia não vai pacificar, mas incendiar o Brasil
Atos gigantes contra o PL da Anistia e a PEC da Blindagem, como em São Paulo, no Rio e em Salvador, deixam claro que o perdão a quem tentou golpe de Estado ou desviou emendas parlamentares não vai pacificar o Brasil, mas incendiá-lo. Aqueles que se apresentam como bombeiros, buscando o autointitulado "meio-termo da razão", na verdade, apenas alimentam a indignação da parcela da sociedade que crê na lei.
Rebatizar o projeto de lei da Anistia de PL da Dosimetria, como vem fazendo o centrão, é como jogar purpurina em cima de cocô: ele brilha diferente, mas não deixa de feder. O próprio bolsonarismo-raiz sabe disso, tanto que não aceita a manobra.
A turma criada no leite de pêra que insiste em dizer que o meio-termo é sempre a voz da razão precisa estudar História. Até para não passar vergonha ao usar generalizações toscas.
Pois o argumento de que a solução ideal é algo entre os interesses dos golpistas e da democracia lembra muito o pessoal que, pouco antes da Lei Áurea, defendia que o Brasil iria quebrar com o fim da escravidão e, portanto, era necessário encontrar uma saída que desagradasse os proprietários de seres humanos, mas também os seres humanos que eram tratados como propriedade.
Qualquer marmota que não cabula as aulas de história para ficar jogando bets já aprendeu na escola que os golpes anistiados ao longo da nossa República imediatamente engravidaram o próximo.
O centrão e o bolsonarismo deram as mãos para aliviar a barra a dois tipos de bandidos: aqueles que tentam transformar o Estado democrático de direito em geleia e aqueles que cometem crimes durante o seu mandato parlamentar, principalmente o desvio de grana que deveria beneficiar os seus eleitores, ou seja, de emendas.
Acreditaram que não haveria reação da sociedade, considerando que faz tempo que a esquerda não junta uma multidão para protestar contra a corrupção e contra políticos bandidos. Erraram feio, erraram rude.
Se o Congresso Nacional temia a reação do bolsonarismo nas ruas, agora vai ter que temer a reação do campo democrático nas urnas. Há muita gente estupefata com a classe política por causa da cara de pau representada pela dobradinha blindagem e anistia. Poucos tinham a esperança de que o parlamento fosse composto integralmente de pessoas que representam os interesses nacionais e não o próprio umbigo. Mas até a esbórnia tem limite. A apatia e a desesperança estão se transformando em raiva.
Deputados acreditam que, em outubro do ano que vem, o que vai fazer diferença é quanto de dinheiro terão encaminhado a cada município para que prefeitos e vereadores sejam seus cabos eleitorais. Novamente, desconsideram a força da raiva do eleitorado. Na Paraíba, já há campanha contra a reeleição de Hugo Mota, presidente da Câmara e avalista da esbórnia.
O ministro Alexandre de Moraes afirmou em seu voto que condenou Jair Bolsonaro e generais por tentativa de golpe: "A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição federal".
A resposta do Poder Judiciário à tentativa de golpe, e não a impunidade, é fundamental para o início do processo de pacificação do Brasil. E isso aconteceu, depois de muita espera.
Se o parlamento e políticos que tentam ser herdeiros de Bolsonaro, como o governador Tarcísio de Freitas, não entenderem isso e forçarem a barra, vão estar simplesmente gerando o caos, alimentando o confronto entre quem quer ver a lei cumprida e quem deseja seus bandidos de estimação livres para tentarem um novo golpe.