Atos gigantes mostram que anistia não vai pacificar, mas incendiar o Brasil

Pois o argumento de que a solução ideal é algo entre os interesses dos golpistas e da democracia lembra muito o pessoal que, pouco antes da Lei Áurea, defendia que o Brasil iria quebrar com o fim da escravidão e, portanto, era necessário encontrar uma saída que desagradasse os proprietários de seres humanos, mas também os seres humanos que eram tratados como propriedade.

Qualquer marmota que não cabula as aulas de história para ficar jogando bets já aprendeu na escola que os golpes anistiados ao longo da nossa República imediatamente engravidaram o próximo.

O centrão e o bolsonarismo deram as mãos para aliviar a barra a dois tipos de bandidos: aqueles que tentam transformar o Estado democrático de direito em geleia e aqueles que cometem crimes durante o seu mandato parlamentar, principalmente o desvio de grana que deveria beneficiar os seus eleitores, ou seja, de emendas.

Acreditaram que não haveria reação da sociedade, considerando que faz tempo que a esquerda não junta uma multidão para protestar contra a corrupção e contra políticos bandidos. Erraram feio, erraram rude.

Se o Congresso Nacional temia a reação do bolsonarismo nas ruas, agora vai ter que temer a reação do campo democrático nas urnas. Há muita gente estupefata com a classe política por causa da cara de pau representada pela dobradinha blindagem e anistia. Poucos tinham a esperança de que o parlamento fosse composto integralmente de pessoas que representam os interesses nacionais e não o próprio umbigo. Mas até a esbórnia tem limite. A apatia e a desesperança estão se transformando em raiva.

Deputados acreditam que, em outubro do ano que vem, o que vai fazer diferença é quanto de dinheiro terão encaminhado a cada município para que prefeitos e vereadores sejam seus cabos eleitorais. Novamente, desconsideram a força da raiva do eleitorado. Na Paraíba, já há campanha contra a reeleição de Hugo Mota, presidente da Câmara e avalista da esbórnia.