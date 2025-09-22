Trump punido pela Magnitsky por ameaçar liberdade e proteger genocida?

Neste momento, as sanções miram pressionar o Congresso Nacional, uma vez que não vão mudar a posição do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares discutem um projeto para anistiar Bolsonaro, generais e outros golpistas. Multidões foram as ruas do Brasil, neste domingo (21), contra isso e a PEC da Blindagem.

Mais do que atropelar uma democracia amiga usando um instrumento para estrangular financeiramente ditadores a fim de atender aos seus interesses geopolíticos, econômicos e psicanalíticos (ele se vê refletido em Bolsonaro), Trump produz uma gigantesca ironia. Pois, não fosse ele presidente dos Estados Unidos, mas de outro país, seria um sério candidato às sanções.

Em um lugar que se gaba de ser o farol da democracia no mundo, o fim do talk show de Stephen Colbert, na CBS, e a suspensão do programa de Jimmy Kimmel, pela ABC, expôs a contradição fundamental do projeto de poder de Donald Trump: a defesa intransigente da liberdade de expressão para ele e seus apoiadores e a mordaça para quem o desagrada.

O caso Kimmel não é sobre os comentários que o apresentador fez sobre a exploração política da morte de Charlie Kirk, mas a respeito de um governo que usa todos os mecanismos ao seu dispor, legais e extralegais, contra vozes dissidentes. Sobre uma agência regulatória que abandona sua neutralidade para servir a interesses políticos e corporativos específicos. E sobre empresas que usam a liberdade de expressão apenas como marketing.

Após a enorme comoção do caso, a ABC informou que o talk show Kimmel deve voltar nesta terça.

A democracia norte-americana sempre foi imperfeita. Agora, a elite liberal entende o que foram os últimos séculos para negros, indígenas, LGBT+, pessoas com deficiência, pobres, entre outros. Mas o atual governo vem corroendo rapidamente mesmo essa democracia imperfeita, transformando o Estado em um brinquedo pessoal.