Trump punido pela Magnitsky por ameaçar liberdade e proteger genocida?
É Donald Trump que deveria estar sendo sancionado pela lei Magnitsky por seus ataques aos direitos humanos e à democracia nos Estados Unidos e o suporte ao governo que promove uma limpeza étnica em Gaza. Ao invés disso, o presidente vem usando o instrumento adotado contra ditadores para atacar seus desafetos.
Como o ministro Alexandre de Moraes (relator no STF do processo que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses por tentar um golpe de Estado) deu de ombros às sanções de Trump, o bilionário estendeu hoje as punições para a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Morais, e ao instituto da família.
E, como adiantou Mariana Sanches, no UOL, o Tio Sam também vai ampliar restrições a vistos concedidos a autoridades brasileiras.
Neste momento, as sanções miram pressionar o Congresso Nacional, uma vez que não vão mudar a posição do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares discutem um projeto para anistiar Bolsonaro, generais e outros golpistas. Multidões foram as ruas do Brasil, neste domingo (21), contra isso e a PEC da Blindagem.
Mais do que atropelar uma democracia amiga usando um instrumento para estrangular financeiramente ditadores a fim de atender aos seus interesses geopolíticos, econômicos e psicanalíticos (ele se vê refletido em Bolsonaro), Trump produz uma gigantesca ironia. Pois, não fosse ele presidente dos Estados Unidos, mas de outro país, seria um sério candidato às sanções.
Em um lugar que se gaba de ser o farol da democracia no mundo, o fim do talk show de Stephen Colbert, na CBS, e a suspensão do programa de Jimmy Kimmel, pela ABC, expôs a contradição fundamental do projeto de poder de Donald Trump: a defesa intransigente da liberdade de expressão para ele e seus apoiadores e a mordaça para quem o desagrada.
O caso Kimmel não é sobre os comentários que o apresentador fez sobre a exploração política da morte de Charlie Kirk, mas a respeito de um governo que usa todos os mecanismos ao seu dispor, legais e extralegais, contra vozes dissidentes. Sobre uma agência regulatória que abandona sua neutralidade para servir a interesses políticos e corporativos específicos. E sobre empresas que usam a liberdade de expressão apenas como marketing.
Após a enorme comoção do caso, a ABC informou que o talk show Kimmel deve voltar nesta terça.
A democracia norte-americana sempre foi imperfeita. Agora, a elite liberal entende o que foram os últimos séculos para negros, indígenas, LGBT+, pessoas com deficiência, pobres, entre outros. Mas o atual governo vem corroendo rapidamente mesmo essa democracia imperfeita, transformando o Estado em um brinquedo pessoal.
A caça armada a migrantes estrangeiros beira a distopia. E o ataque às vacinas pelo terrapanista que comanda a área de saúde é criminoso. A capivara das porradas aos direitos humanos nos últimos oito meses, desde sua posse, é longa, e há muito mais para vir.
E isso dentro do país. Fora, o governo Trump aprofundou a blindagem feita por seu antecessor, Joe Biden, à limpeza étnica em curso em Gaza. Por exemplo, aplicou sanções nos moldes da Magnitsky a juízes e procuradores do Tribunal Penal Internacional: entre os alvos está o juiz Nicolas Guillou, presidente do painel responsável por emitir o mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.
Respaldado e armado pelos Estados Unidos, o premiê já conduziu uma operação que, sob a justificativa de punir o Hamas pelos 1139 mortos no atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, empreende um genocídio que matou até agora mais de 65,3 mil pessoas. E ele ainda exige ganhar o prêmio Nobel da Paz.
Só o fato de uma potência estrangeira cometer uma agressão para que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas é, em qualquer país que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que a Justiça seja feita.
Mas, desde que Trump veio com seu tarifaço de 50%, bolsonaristas e representantes do centrão têm defendido ficar de joelhos diante dos EUA como saída. Como já disse aqui cada deputado e cada senador que votar a favor da anistia também estará assinando um ato de rendição aos Estados Unidos diante da pressão externa. Sim, sua bandeira será vermelha.