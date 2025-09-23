Eduardo abre porta da Papuda a Jair Bolsonaro com ataque à esposa de Moraes
Temos que tomar muito cuidado com coisas que desejamos porque, mais cedo ou mais tarde, podem consegui-las. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tanto pressionou o governo Donald Trump para mover sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que, enfim, conseguiu. Marcou um golaço na visão dos seguidores mais radicais, que acreditam que veem Washington como capital do Brasil. Mas, com isso, ajuda a abrir a porta da cadeia para seu pai.
Jair Bolsonaro tem pavor da ideia de passar anos na Penitenciária da Papuda ou mesmo na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Seus advogados defendem que ele cumpra a pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada em sua residência por ter mais de 70 anos e saúde frágil devido à facada que levou em 2018.
Cumprir pena em casa não é um direito garantido por lei, mas um benefício de caráter humanitário autorizado pelo Poder Judiciário diante de alguns critérios. Depende, portanto, da boa vontade dos condenados e dos julgadores.
Eduardo Bolsonaro junto com com Paulo Figueiredo, neto do último ditador brasileiro, conseguiram irritar o Supremo Tribunal Federal ao estender os efeitos da lei Magnitsky, que já pesavam contra Moraes, a Viviani Barci. E, seja no jogo de futebol, na mesa de bar ou em corredores palacianos, mexeu com a com a família, a maionese desanda.
Se havia alguma boa vontade com o ex-presidente, ela evaporou ontem. Pode voltar a se condensar e chover na horta de Jair, mas se a ordem de prisão fosse hoje, ele teria que pensar em formas de esquentar o jumbo.
Como os dois traidores nos Estados Unidos tentam estender os efeitos da lei, que prevê uma espécie de estrangulamento financeiro, aos outros ministros da Primeira Turma que votaram contra Bolsonaro, imagine o clima.
Ele também ajudou a azedar o clima para a votação do PL da Anistia. Até porque, convenhamos: se ele faz isso com o STF, o que impede de repetir a dose mais para frente com quem se colocar no seu caminho?
Ao abraçar o tudo ou nada, Eduardo Bolsonaro aposta que sairá vencedor. O problema é que, com isso, pode mandar o próprio pai ver o sol nascer quadrado.