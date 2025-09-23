Lula na ONU conclama mundo a seguir exemplo do Brasil e não ceder a Trump

Apontou que a democracia é, mais do que o comparecimento às urnas, a garantia de direitos básicos, como o fim da fome, a igualdade de gênero e o combate à xenofobia. A pobreza, segundo ele, é tão perigosa para a democracia quanto o extremismo. E é nesse ponto que vendeu o Brasil como farol, ao ter saído do Mapa da Fome, segundo a própria ONU, e ao liderar uma aliança global para combatê-la. A única guerra que se vence, para Lula, é a guerra contra a pobreza. Defendeu a taxação dos super-ricos para financiar isso.

O presidente também abordou temas que assombram o mundo digital. Afirmou que as plataformas, embora ferramentas incríveis, tornaram-se um campo fértil para crimes e violência. Defendeu a regulação, não para cercear a liberdade de expressão, mas para garantir que as leis do mundo real se apliquem ao universo online, e citou o orgulho de sancionar uma lei para proteger crianças e adolescentes. O tema é sensível, e tem levado a ameaças dos EUA contra o Brasil, a União Europeia, o Canadá e a Austrália.

Chamou os atentados do Hamas como terroristas, mas que o genocídio em Gaza é imperdoável e precisa ser interrompido já. Colocou-se à disposição para ajudar no fim da guerra da Ucrânia, ao lado da China e outros país. Disse que a América Latina é uma região livre de armas de destruição em massa e que é preocupante a associação da criminalidade ao terrorismo, em clara referência às ameaças de intervenção dos EUA. Defendeu a necessidade de ouvir a voz do Sul Global em todos esses processos.

A COP 30, a cúpula da ONU sobre o clima, que será realizada em Belém, foi classificada por Lula como a hora da verdade. O presidente cobrou dos países ricos que cumpram seu papel, já que foram eles que poluíram por mais de 200 anos, doando e transferindo tecnologia. Trump não acredita em aquecimento global.

Ao final, falou das perdas de Pepe Mujica e do papa Francisco. Disse que suas vidas se entrelaçaram às oito décadas da ONU. "O autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis" e que "podemos vencer os falsos profetas e oligarcas". Ou seja, podemos vencer Trump.

E, além de seguir o exemplo do Brasil, Lula também conclamou, através dos veículos de comunicação norte-americanos que cobriam o evento, a sociedade dos Estados Unidos — que vem lutando contra Trump devido a uma escalada autoritária do presidente.