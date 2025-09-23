Lula na ONU conclama mundo a seguir exemplo do Brasil e não ceder a Trump
Lula não precisou citar nomes para desenhar Donald Trump como um vilão na tribuna onde abriu hoje o discurso de chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU. O presidente dos Estados Unidos pairou sobre a fala do petista não como um fantasma, mas um perigo real a ser enfrentado por outras nações.
Com declarações duras, o brasileiro falou diversas vezes sobre Trump, sem mencioná-lo. Soberania, sanções arbitrárias, intervenções, falsos profetas e oligarcas. Pintou um quadro sombrio de uma desordem internacional, onde o multilateralismo é atacado por quem se julga autossuficiente e que promove a violência e a intolerância, mas também cerceia a imprensa e gera aumento de preços.
O discurso também foi um convite a seguir o exemplo brasileiro, uma nação que, segundo ele, resistiu a ataques sem precedentes contra suas instituições e sua economia. Nesse contexto, citou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por atentar contra o Estado democrático de Direito não como um ato de revanchismo, mas uma afirmação da força de nossas instituições. Destacou os falsos patriotas. Aliás, foi bastante aplaudido ao afirmar que o Brasil deu um recado ao mundo, de que "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis".
Apontou que a democracia é, mais do que o comparecimento às urnas, a garantia de direitos básicos, como o fim da fome, a igualdade de gênero e o combate à xenofobia. A pobreza, segundo ele, é tão perigosa para a democracia quanto o extremismo. E é nesse ponto que vendeu o Brasil como farol, ao ter saído do Mapa da Fome, segundo a própria ONU, e ao liderar uma aliança global para combatê-la. A única guerra que se vence, para Lula, é a guerra contra a pobreza. Defendeu a taxação dos super-ricos para financiar isso.
O presidente também abordou temas que assombram o mundo digital. Afirmou que as plataformas, embora ferramentas incríveis, tornaram-se um campo fértil para crimes e violência. Defendeu a regulação, não para cercear a liberdade de expressão, mas para garantir que as leis do mundo real se apliquem ao universo online, e citou o orgulho de sancionar uma lei para proteger crianças e adolescentes. O tema é sensível, e tem levado a ameaças dos EUA contra o Brasil, a União Europeia, o Canadá e a Austrália.
Chamou os atentados do Hamas como terroristas, mas que o genocídio em Gaza é imperdoável e precisa ser interrompido já. Colocou-se à disposição para ajudar no fim da guerra da Ucrânia, ao lado da China e outros país. Disse que a América Latina é uma região livre de armas de destruição em massa e que é preocupante a associação da criminalidade ao terrorismo, em clara referência às ameaças de intervenção dos EUA. Defendeu a necessidade de ouvir a voz do Sul Global em todos esses processos.
A COP 30, a cúpula da ONU sobre o clima, que será realizada em Belém, foi classificada por Lula como a hora da verdade. O presidente cobrou dos países ricos que cumpram seu papel, já que foram eles que poluíram por mais de 200 anos, doando e transferindo tecnologia. Trump não acredita em aquecimento global.
Ao final, falou das perdas de Pepe Mujica e do papa Francisco. Disse que suas vidas se entrelaçaram às oito décadas da ONU. "O autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis" e que "podemos vencer os falsos profetas e oligarcas". Ou seja, podemos vencer Trump.
E, além de seguir o exemplo do Brasil, Lula também conclamou, através dos veículos de comunicação norte-americanos que cobriam o evento, a sociedade dos Estados Unidos — que vem lutando contra Trump devido a uma escalada autoritária do presidente.
Em seu (longo) discurso, após Lula, Trump falou sobre as tarifas impostas ao mundo, mas não citou Bolsonaro. Revelou que ele e Lula se abraçaram nos bastidores, disse que gostou do brasileiro e que combinaram de se encontrar. O que indica que a tática do governo brasileiro vem dando certo desde o início da crise, afinal Trump não trata bem quem baixa a cabeça.