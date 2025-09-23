Sentiu! Eduardo Bolsonaro passa recibo de que gesto de Trump para Lula doeu

O brasileiro não ficou em "posição impossível" porque não tem gerência sobre o tema. Mesmo que Trump traga a pauta da situação de Jair à conversa, ele ouvirá do petista como funciona o nosso sistema de Justiça. E se não quiser negociar caso Bolsonaro não seja solto, paciência. A culpa pela perda dos empregos e das empresas brasileiras continuará sendo de Eduardo Bolsonaro e amigos, que traíram os interesses do país para salvar o pai, condenado por tentar um golpe de Estado.

Ou seja, esse argumento de que tudo foi um lance genial de Trump, que elevou a tensão e forçou a negociação em novas bases, é conversa para boi dormir, voltada aos seguidores da extrema direita que acreditam na falácia de que o clã Bolsonaro e amigos são os únicos com quem o presidente dos Estados Unidos falaria no Brasil. Precisam dar uma resposta ao rebanho e, talvez na falta de tempo para uma ideia melhor, surgiu essa história da estratégia genial.

Trump ter dito que abraçou Lula, que ele parece um bom homem e que só negocia com quem gosta, não significa que vai dar em alguma coisa. O presidente dos Estados Unidos já se mostrou uma pessoa volátil, que conta muitas mentiras (durante o discurso, ele mentiu sobre a balança comercial com o Brasil, por exemplo), tendo transformado o Salão Oval em armadilha para ferrar com os presidentes da Ucrânia e da África do Sul, por exemplo. Pode fazer o mesmo com Lula, e o governo brasileiro sabe disso.

Quem acha que tudo será diferente e que os dois vão colher jabuticabas juntos e dançar Village People está doidão. O que existe é uma promessa de conversa, e que ela partiu do norte-americano. A luz no final do túnel, contudo, pode ser um trem. Lula, que fez um duro discurso contra Trump na ONU, conclamando o mundo a não ceder a ele, não vai baixar a guarda.

Mas, se a vida está difícil para trabalhadores e empresários atingidos pelas sanções de Donald Trump, incitadas por Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e companhia limitada, imagina só a vida do pessoal que conspira contra o Brasil. O que admira é que o deputado ainda faça tudo isso com mandato parlamentar.