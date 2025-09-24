Senado vira adulto da sala ao barrar proteção que Câmara quis dar a bandido

Ao mesmo tempo, institutos de pesquisa apontaram que as redes sociais ferveram com cidadãos possessos devido à tentativa de deputados e senadores blindarem a si mesmos por crimes que cometeram durante o mandato, como desvio de emendas, tentativa de golpe ou trabalho escravo. Diante do risco de punição pelo eleitorado, parafrasearam o ditado popular: quem tá nu tem medo.

Partidos que votaram em massa pela proposta na Câmara, como o PL de Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, mudaram de posição e chancelaram sua rejeição. Senadores contam que levaram enquadro dos eleitores. Isso vai dar briga interna porque, dentro da mesma agremiação, alguns vão aparecer como guerreiros da ética e outros como defensores de bandidos.

Não é sempre que o Senado age como adulto na sala, claro. E não falo dos relinchos e coices dados por senadores contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na Comissão de Infraestrutura em maio deste ano, após os parlamentares terem atropelado as regras de licenciamento ambiental, abrindo caminho para mais tragédias climáticas. Mas nas vezes em que simplesmente abriram mão de sua função de casa revisora.

Por exemplo, para acelerar o processo de aprovação da Reforma Trabalhista, o Senado simplesmente deixou passar o texto que veio da Câmara sem modificações. A justificativa é de que um acordo havia sido feito com o então presidente Michel Temer para que alterações que amenizariam a reforma fossem encaminhadas via Medida Provisória. O problema é que a Câmara deixou a MP caducar porque não queria as mudanças. Perderam os trabalhadores, e os senadores ficaram com o passa-moleque.

Mas, por hoje, o Senado percebeu que, quando o abismo entre o Congresso e a sociedade é muito grande, quem pode cair no buraco são os próprios parlamentares. A ver como será tratado agora o PL da Anistia, também chamado de PL da Dosimetria, também conhecido como Passa-Pano para Golpista.