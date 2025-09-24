Senador que votar hoje pela PEC da Blindagem vai defender bandido

Após as enormes manifestações em todo Brasil contra PEC da Blindagem e o PL da Anistia, e o tsunami de críticas nas redes sociais aos deputados que aprovaram a medida, muitos senadores que votariam a favor dela, desistiram. Tentar ficar impune por desvios de emendas e tentativa de golpe de Estado não vale o risco.

Como já disse aqui, o trâmite tanto da PEC da Blindagem quanto do PL da Anistia são testes do Congresso Nacional para verificar se o eleitor é otário.

Nem bem o país dava uma demonstração de maturidade política ao condenar um ex-presidente e generais que tentaram abolir de forma violenta o Estado democrático de direito e a Câmara entrou de sola na discussão sobre um projeto de lei que pode anular ou atenuar os efeitos da decisão. No meio do tumulto, deputados que têm ou sabem que terão problemas com a Justiça patrocinaram uma mudança para inserir a impunidade por seus crimes na Constituição.

É um grande acordão para proteger quem cometeu crimes: o bolsonarismo lava os pés do centrão e o centrão faz massagens nas costas do bolsonarismo.

Os parlamentares apostam que o eleitorado não se importa se eles roubam desde que, a cada quatro anos, apareça uma nova quadra de futebol na comunidade (mesmo que sem projetos sociais para os jovens), uma estrada vicinal torne-se asfaltada (mesmo que ligue o haras do deputado à rodovia), kits de robótica sejam distribuídos a escolas (mesmo que estas não tenham água nem luz) e dentaduras estejam à disposição (mesmo que não exista dentista no posto de saúde).

A questão é que parlamentares esqueceram que as ruas e as redes também podem ser ocupadas por pautas de interesse público, e não apenas por grupos que atacam o STF, chancelam golpe de Estado e agitam bandeirão dos Estados Unidos.