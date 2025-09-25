Eduardo sugere Tarcísio desconectado e defende PEC da Blindagem
A PEC da Blindagem gerou mais um ataque de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, dois bolsonaristas que sonham com a benção de Jair para disputar a Presidência da República no ano que vem.
O governador Tarcísio de Freitas, aproveitando para surfar na opinião pública, afirmou ontem que a PEC da Blindagem foi distorcida de seu propósito inicial, para um "caminho de privilégios e impunidade", o que levou às enormes manifestações de rua.
"Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam", disse.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, na sequência, defendeu a proposta e criticou o Senado por arquivá-la, dizendo que senadores e governadores contrários a ela são "serviçais complacentes dos tiranos".
"Vocês é que estão desconectados com o povo", afirmou, usando o mesmo termo do governador.
Vale lembrar que a extrema direita apoiou a PEC da Blindagem em troca que o centrão apoiasse o PL da Anistia — projeto defendido por Eduardo e Tarcísio para manter o ex-presidente fora do xilindró.
O duelo entre o governador e o deputado é um espetáculo deprimente que expõe as entranhas de uma direita que, longe de fazer autocrítica, se debruça em uma guerra de egos e cálculos eleitoreiros tão desconectados quanto perigosos.
A fala do governador é um monumento à hipocrisia, pois o mesmo político que identifica a "desconexão" alheia é o que defende, no mesmo evento, a anistia para os envolvidos na trama golpista. Para ele, a desconexão é um pecado apenas quando o privilégio é muito óbvio e impopular, mesmo que a maioria da sociedade seja contra o perdão a golpista. Quando serve aos interesses de seu padrinho político, Jair Bolsonaro, a desconexão vira caminho para a paz dialogada. É uma ginástica retórica que tenta agradar a todos e, no fim, não convence ninguém.
Do outro lado do ringue, ou melhor, do outro lado da fronteira dos EUA (de onde foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por incitar Donald Trump contra empregos e empresas no Brasil a fim de pressionar pela liberdade do pai), Eduardo Bolsonaro produz uma ironia grotesca. Ele, um parlamentar que usufrui de todos os privilégios do cargo e hoje observa o Brasil de um safe harbor norte-americano, acusa outros de estarem desconectados. Sua conexão com o "povo" se limita às redes sociais, de onde defende uma guerra institucional suicida, ignorando solenemente que foi a vontade das pessoas, nas urnas, nas ruas e nas redes, que derrubou a proposta.
Ele é a personificação de um bolsonarismo que, derrotado na política, prefere o conforto do vitimismo e a radicalização infrutífera ao invés de qualquer exercício de realidade.
No fundo, a cutucada de Eduardo em Tarcísio é a briga de dois projetos. De um lado, um governador que, acreditando que podia domesticar o bolsonarismo, acabou se tornou parecido com aqueles que tentava domar, atacando a Justiça e xingando ministros do STF. Do outro, um deputado que acha que a solução passa pelos Estados Unidos atropelar o Brasil, dizimando qualquer possibilidade de convivência democrática.
A verdadeira desconexão não é apenas de um ou de outro. É a desconexão de toda uma elite política que insiste em tratar o Estado como butim e a democracia como um estorvo. Enquanto Tarcísio navega nas águas turvas do fisiologismo e Eduardo apela para o fundamentalismo irresponsável, o país real, com seus problemas concretos, permanece como pano de fundo esquecido nesse palco de vaidades e projetos de poder.
Defender veemente a isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês? O povo que lute.