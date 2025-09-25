Eduardo sugere Tarcísio desconectado e defende PEC da Blindagem

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, na sequência, defendeu a proposta e criticou o Senado por arquivá-la, dizendo que senadores e governadores contrários a ela são "serviçais complacentes dos tiranos".

"Vocês é que estão desconectados com o povo", afirmou, usando o mesmo termo do governador.

Vale lembrar que a extrema direita apoiou a PEC da Blindagem em troca que o centrão apoiasse o PL da Anistia — projeto defendido por Eduardo e Tarcísio para manter o ex-presidente fora do xilindró.

O duelo entre o governador e o deputado é um espetáculo deprimente que expõe as entranhas de uma direita que, longe de fazer autocrítica, se debruça em uma guerra de egos e cálculos eleitoreiros tão desconectados quanto perigosos.

A fala do governador é um monumento à hipocrisia, pois o mesmo político que identifica a "desconexão" alheia é o que defende, no mesmo evento, a anistia para os envolvidos na trama golpista. Para ele, a desconexão é um pecado apenas quando o privilégio é muito óbvio e impopular, mesmo que a maioria da sociedade seja contra o perdão a golpista. Quando serve aos interesses de seu padrinho político, Jair Bolsonaro, a desconexão vira caminho para a paz dialogada. É uma ginástica retórica que tenta agradar a todos e, no fim, não convence ninguém.

Do outro lado do ringue, ou melhor, do outro lado da fronteira dos EUA (de onde foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por incitar Donald Trump contra empregos e empresas no Brasil a fim de pressionar pela liberdade do pai), Eduardo Bolsonaro produz uma ironia grotesca. Ele, um parlamentar que usufrui de todos os privilégios do cargo e hoje observa o Brasil de um safe harbor norte-americano, acusa outros de estarem desconectados. Sua conexão com o "povo" se limita às redes sociais, de onde defende uma guerra institucional suicida, ignorando solenemente que foi a vontade das pessoas, nas urnas, nas ruas e nas redes, que derrubou a proposta.