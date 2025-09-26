Trump apoia Netanyahu, o 'Açougueiro de Gaza', enquanto busca Nobel da Paz

Lembrando que não sou eu quem usa essa palavra, mas a própria ONU. Relatório independente encomendado pelas Nações Unidas apontou que o governo de Israel vem cometendo genocídio, quase gabaritando os itens da convenção internacional que trata do tema.

Apesar de importante, como também é relevante o aumento no número de países que reconhecem o Estado Palestino, com França e Reino Unido usando esse movimento para pressionar Israel, os fato de os Estados Unidos continuarem dando suporte ao governo Netanyahu faz com que a situação não mude.

Nesta quinta (25), Donald Trump afirmou que não permitirá que ele anexe a Cisjordânia, o que vem sendo planejado por políticos da extrema direita em Tel Aviv. Mas isso não significa que deixará de apoiar o primeiro-ministro com armas, dinheiro e vetos a tentativas de resoluções no Conselho de Segurança da ONU.

Benjamin "Açougueiro de Gaza" Netanyahu conseguiu a façanha de criar uma onda de empatia com o direito dos palestinos à sua autodeterminação. Seus crimes de guerra empurraram Israel do papel de vítima dos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023 para o de vilão internacional.

Enquanto isso, os crimes cometidos pelo Açougueiro de Gaza e seus aliados ultraconservadores não garantiram a libertação das dezenas de reféns, nem a prisão dos responsáveis pelo atentado terrorista, pelo contrário. Protestos se avolumam em Tel Aviv pedindo a saída do primeiro-ministro e são reprimidos com violência.

Israel é uma democracia, mas quem a governa neste momento não é nem civilizado, que dirá democrata. Ele vem aplicando uma estratégia de terra arrasada a fim de gerar um fato político que o mantenha no poder quando a guerra terminar. Casos de corrução, interferência na Suprema Corte e incompetência em prever os ataques do Hamas mesmo com um dos melhores serviços de inteligência do mundo pesam contra ele.