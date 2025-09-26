Trump apoia Netanyahu, o 'Açougueiro de Gaza', enquanto busca Nobel da Paz
Representações de dezenas de países, entre eles o Brasil, boicotaram hoje o pronunciamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que deve passar para a História como o Açougueiro de Gaza devido ao processo de limpeza étnico no território que vem sendo encabeçado por ele.
Gesto importante para demonstrar a insatisfação do mundo civilizado com as 65,5 mil mortes, os 167,4 mil feridos, a fome que transforma crianças em mortos-vivos, a falta de água limpa que faz o cólera ser endêmico e a transformação da Faixa de Gaza em um campo de escombros.
Alerta de humanidade: Você pode repudiar os crimes contra a humanidade cometidos por Netanyahu e seus aliados e, ao mesmo tempo, repudiar os ataques terroristas do Hamas a Israel, que deixaram 1139 mortos. Só não pode ficar de braços cruzados diante de um genocídio.
Lembrando que não sou eu quem usa essa palavra, mas a própria ONU. Relatório independente encomendado pelas Nações Unidas apontou que o governo de Israel vem cometendo genocídio, quase gabaritando os itens da convenção internacional que trata do tema.
Apesar de importante, como também é relevante o aumento no número de países que reconhecem o Estado Palestino, com França e Reino Unido usando esse movimento para pressionar Israel, os fato de os Estados Unidos continuarem dando suporte ao governo Netanyahu faz com que a situação não mude.
Nesta quinta (25), Donald Trump afirmou que não permitirá que ele anexe a Cisjordânia, o que vem sendo planejado por políticos da extrema direita em Tel Aviv. Mas isso não significa que deixará de apoiar o primeiro-ministro com armas, dinheiro e vetos a tentativas de resoluções no Conselho de Segurança da ONU.
Benjamin "Açougueiro de Gaza" Netanyahu conseguiu a façanha de criar uma onda de empatia com o direito dos palestinos à sua autodeterminação. Seus crimes de guerra empurraram Israel do papel de vítima dos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023 para o de vilão internacional.
Enquanto isso, os crimes cometidos pelo Açougueiro de Gaza e seus aliados ultraconservadores não garantiram a libertação das dezenas de reféns, nem a prisão dos responsáveis pelo atentado terrorista, pelo contrário. Protestos se avolumam em Tel Aviv pedindo a saída do primeiro-ministro e são reprimidos com violência.
Israel é uma democracia, mas quem a governa neste momento não é nem civilizado, que dirá democrata. Ele vem aplicando uma estratégia de terra arrasada a fim de gerar um fato político que o mantenha no poder quando a guerra terminar. Casos de corrução, interferência na Suprema Corte e incompetência em prever os ataques do Hamas mesmo com um dos melhores serviços de inteligência do mundo pesam contra ele.
Mesmo assim, Netanyahu teve a pachorra de, na tribuna da ONU, acusar a Autoridade Nacional Palestina (favor não confundir com o Hamas) de ser corrupta até osso.
O preço de sua estratégia para evitar ser preso pela Justiça de Israel ao sair do poder vem sendo o genocídio palestino. Por conta disso, a procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de Netanyahu, do ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant (que, inclusive, chamou palestinos de "animais") e do líder do Hamas, que agora está morto. O que fez Trump? Puniu juízes e procuradores do TPI com sanções nos moldes da lei Magnitisky, que atingiu Alexandre de Moraes e sua esposa.
Terminar seus dias atrás das grades seria o fim mais adequado ao Açougueiro de Gaza tal como foi com o líder sérvio Ratko Mladic, o Açougueiro dos Balcãs, condenado por genocídio na Bósnia.
Os julgamentos dos tribunais da ONU, contudo, ocorrem muito tempo depois dos fatos, buscando evitar que a humanidade volte a cometer os mesmos crimes. A tragédia é que o crime vem sendo cometido neste momento, com corpos amontoando dia após dia. Ou Trump dá um basta ao que Netanyahu está produzindo ou terá que se sentar no banco dos réus da História junto com ele no futuro.
E, no meio disso tudo, o norte-americano ainda faz campanha para ganhar o Prêmio Nobel da Paz.