STF pode chancelar golpe em trabalhadores em julgamento que poucos comentam

O pano de fundo é um recurso extraordinário, mas o que está em jogo vai muito além do caso concreto. Em abril de 2025, o STF suspendeu nacionalmente todos os processos que tratam de possíveis fraudes em contratações travestidas de contratos civis ou comerciais. Na prática, milhões de ações trabalhistas ficaram congeladas, impedindo trabalhadores de acessar seus direitos.

Nesse meio tempo, empresas podem falir, encerrar atividades ou se tornarem inidôneas, inviabilizando, mesmo depois de uma eventual vitória, a execução de decisões. Justiça tardia, nesse caso, se confunde com justiça negada.

Mas o perigo maior está no conteúdo da futura decisão. Se o STF entender que a mera existência de um contrato comercial basta para afastar a competência da Justiça do Trabalho, cria-se um escudo para a fraude.

O princípio da primazia da realidade, que garante que o vínculo empregatício é definido pelos fatos, como subordinação, pessoalidade, onerosidade, e não pela roupagem formal, pode ser esvaziado. Em outras palavras: bastaria a um empregador redigir um contrato de prestação de serviços para escapar ao crivo da fiscalização trabalhista. A análise migraria para a Justiça Comum, desprovida de experiência e instrumentos próprios para aferir relações de emprego. O resultado? Blindagem para empresas e um convite à precarização.

A discussão sobre a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas já vinha sendo ensaiada desde a ADPF 324, que analisou a constitucionalidade da terceirização irrestrita. Agora, o STF pode consolidar a ideia de que, mesmo na presença dos elementos que garantem o vínculo empregatício, basta o contrato civil para ignorá-los.

Ressalte-se aqui que não se questiona a terceirização de atividades fins, chancelada pela Lei da Terceirização Ampla e pela Reforma Trabalhista. Terceirizar é legal, e ponto. A questão não é a terceirização, mas fraude de relações trabalhistas - que atingem principalmente o naco mais vulnerável da população, o que ganha menos, o que não é famoso, o que tem medo de ser demitido e nunca mais conseguir um emprego.