Estou sendo acusado de omitir uma história que eu mesmo revelei

Raramente leio ou respondo comentários. Há muita gente produzindo contrapontos interessantes nas caixas de comentários, mas como há uma multidão vomitando ódio e chorume, poupo minhas retinas, já cansadas do cotidiano desta grande pornochanchada que é a política brasileira. Neste caso, abri uma exceção.

Em uma das várias contas que espalhou a fake nas redes, expliquei o que falei acima, alertando a importância de checar uma informação antes de acusar alguém. Infelizmente, uma das leis da internet aponta que uma acusação mentirosa é muito mais deliciosa do que o desmentido chato. Mas pelo menos está lá, como um espantalho a avisar os corvos.

Como até uma marmota com problemas de cognição consegue dar um Google e checar se o tal do Sakamoto já tinha escrito sobre o assunto, assume-se preguiça, burrice ou má-fé. Neste último caso, encontramos o viés de confirmação: pessoas que não gostam de mim partem do pressuposto que tudo de ruim dito ao meu respeito seja fato. E, se não for, tratam de tracionar a mentira, compartilhando-a. Assim, muita gente grande compartilhou gostosamente a fake, como um conhecido economista.

Tudo isso me levou a uma situação paradoxal: de um lado, gente do governo federal me criticando por eu ter revelado a história, e, do outro, a extrema direita e seus guerreiros me xingando por eu supostamente não ter revelado a história.

Esse tipo de causo nonsense não é novidade para mim, mas conto ele aqui pois isso nos coloca em uma situação desafiadora: uma parte da sociedade simplesmente não tem acesso ao que acontece na outra parte. As plataformas digitais são grandes responsáveis pelo nível de desinformação em que estamos, dado os algoritmos que nos fecham em câmaras de eco. Mas não as únicas.

Por causa de líderes políticos, influenciadores, economistas e afins, a grande maioria só recebe informação de dentro do seu campo ideológico, de sua bolha, com elementos que reforçam sua visão de mundo. Qualquer coisa que conteste a narrativa, é descartada.