Bandeira dos EUA em ato bolsonarista sobrevive à conversa de Lula e Trump?

O ranger de dentes nas redes bolsonaristas deixa claro que os seguidores perceberam que o deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo não possuem um monopólio do acesso à Casa Branca, como eu já disse aqui antes.

O presidente dos EUA pode até elogiar publicamente Bolsonaro, lembrando que a defesa de Jair foi a razão principal apontada por ele impor as tarifas de 50% contra os nosso produtos. Porém, na conversa telefônica de 30 minutos com Lula, ele foi ignorado — o que deveria acontecer com mais frequência dentro e fora do Brasil.

Apesar dos memes, não se espera que Lula e Trump tenham uma relação semelhante ao que o petista teve com George W. Bush. Lá sim, rolou uma química política, com direito ao norte-americano ajudar a pilotar grelha em churrasco na Granja do Torto. Um tom de civilidade entre parceiros econômicos hoje já estaria de bom tamanho.

A abertura, ainda que inicial, de um canal de diálogo entre os dois, contudo, já está gerando críticas de bolsonaristas contra o seu até agora ídolo laranja nas redes sociais.

Logo após Trump citar Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Eduardo Bolsonaro e seus assessores correram para ressignificar as declarações. O deputado federal vendeu a ideia de que, dessa forma, ele iria forçar o petista a aceitar uma anistia ampla a Bolsonaro. Incensando o norte-americano, chamou o de negociador genial.

Como Lula tem gestão zero sobre a condenação de Bolsonaro no STF, o argumento de que tudo foi um lance genial de Trump para pressionar o Brasil a ajudar Jair é conversa para boi dormir, voltada aos seguidores da extrema direita que acreditam na falácia de que o clã Bolsonaro e amigos eram os únicos com quem o presidente dos Estados Unidos falaria no Brasil.