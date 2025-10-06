Governo Lula mantém JBS de fora em nova 'lista suja' do trabalho escravo

O cadastro oficial do governo federal lista pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por trabalho escravo, após exercerem o direito de defesa na esfera administrativa em duas instâncias. Os empregadores permanecem na lista por dois anos, mas podem ser retirados antes caso firmem acordo com o MTE, quando passam a integrar uma lista de observação.

No caso de Arvorezinha, os dez trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas diárias, o que levou alguns deles ao hospital por esgotamento físico, segundo a fiscalização. Também teriam sido vítimas de dívidas ilegais decorrentes de despesas com transporte e alimentação.

Embora os funcionários fossem terceirizados, os auditores fiscais do Trabalho consideraram a unidade da JBS Aves de Passo Fundo (RS) a "principal responsável" pelas infrações, já que a companhia exerceria controle total sobre a operação da apanha de frango.

A inclusão da JBS Aves na "lista suja", porém, foi suspensa por decisão do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que avocou (chamou para si) a responsabilidade sobre o processo. Apesar de previsto pela CLT, a avocação nunca havia sido usada por um ministro desde a criação da "lista suja", em 2003. E, segundo o Ministério Público do Trabalho, ela bate de frente com a Constituição de 1988 e com tratados internacionais assinados pelo Brasil.

Em protesto, 19 auditores do MTE deixaram cargos de coordenação regional de combate ao trabalho escravo, no final de setembro. Na semana passada, a Justiça do RS determinou que a JBS Aves adote uma série de medidas para coibir trabalho escravo em granjas do estado.

Apesar da intervenção do ministro, a MRJ Prestadora de Serviços, responsável pelos trabalhadores resgatados em Arvorezinha, entrou para a "lista suja".