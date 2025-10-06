O que pensam os 54% que não são petistas nem bolsonaristas e decidirão 2026

O Brasil, segundo o estudo, não se divide em dois que se veem como petistas ou bolsonaristas, direita ou esquerda, mas em seis segmentos ideológicos. E o pulo do gato está exatamente no tamanho desses grupos.

Se os grupos mais engajados continuam a gritar nas redes e a se engajar em manifestações, o poder de decisão ainda repousa sobre uma imensa maioria de brasileiros pobres, conservadores em seus valores, que veem importância nas políticas sociais, mas são desconfiados das elites. Foram mais de dez mil entrevistados com uma margem de erro de apenas um ponto.

A maioria que ninguém ouve: os "invisíveis"

Os segmentos que formam as pontas polarizadas são pequenos. À esquerda, os Progressistas Militantes representam cerca de 5% da população. À direita, os Patriotas Indignados somam aproximadamente 6%. São esses os grupos mais engajados e ruidosos. Eles, inclusive, puxam consigo dois outros grupos de apoio, mais numerosos e menos engajados: a Esquerda Tradicional (14%) e os Conservadores Tradicionais (21%).

Juntos, no entanto, todos esses grupos somam 46% da população. Ocorre que os outros 54%, a tal maioria silenciosa, são compostos por dois segmentos gigantes, que o estudo batizou de Desengajados e Cautelosos. Cada um deles corresponde a 27% da população brasileira. O primeiro é mais progressista e o segundo, mais conservador, mas esses rótulos não explicam seu perfil ou comportamento.

"O que define esses segmentos intermediários é que eles estão sob um efeito bem mais suave da ação dos grupos polarizados. Se o que move o grupo mais conservador é a questão da moral, da ordem, dos valores familiares e o que move o grupo mais progressista é a justiça social, os grupos do meio assimilam as duas coisas a mesmo tempo, em nuances", explicou Ortellado ao UOL.