Deboche de Tarcísio sobre crise do metanol tira o gás da sua Coca

No momento em que pronunciou a frase infeliz, Tarcísio narrava uma reunião que teve com empresas do ramo de bebidas, explicando que não conhecia muito bem a área. Em outras ocasiões, ele já havia dito a jornalistas que não bebe álcool. Mas se o objetivo do governador era contar pontos com uma parcela abstêmia do eleitorado, ele errou feio, errou rude.

Crises que deixam em pânico a população precisam de uma comunicação objetiva, direta, clara. Não de opiniões, gracejos, piadas. O que queremos do governador não é deboche, mas os nomes dos culpados e a normalização da situação.

A atual crise de contaminação das bebidas é muito mais séria do que se pode imaginar. Uma sociedade consegue conviver desconfiando do poder político e do poder econômico. Mas uma sociedade que não sabe se aquilo que come ou bebe pode matar leva à erosão das relações sociais. Você deixa de confiar naquilo que é mais básico para nos manter unidos. E isso não é brincadeira.

Ele não precisava ter dito o que disse. Foi tão fora de prumo quanto colocar um boné Make America Great Again para festeja a posse de Donald Trump e depois passar pano para os ataques do norte-americano ao Brasil de olho na benção do padrinho Bolsonaro. Dessa forma, atravessando a rua para escorregar em uma casca de banana que estava na outra calçada, o próprio Tarcísio vai se colocando como grande adversário de si mesmo.