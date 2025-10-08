Aprovação de Lula melhora graças a quem não é petista, nem bolsonarista

Mas o que me interessa neste ponto é entender esse grupo que não se coloca nem de um lado nem de outro do espectro político da polarização, que já foi fundamental na vitória de Lula e derrota de Bolsonaro. Um grupo pendular, que pode optar pela proposta conservadora em costumes e comportamentos de um candidato ou pelas promessas de justiça e políticas sociais de outro. Em 2022, deram um voto de confiança ao petista.

Para compreender esses números, vale a pena olhar para outra pesquisa. Nesta semana, um estudo capitaneado por Pablo Ortellado, professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, através da ONG More in Common, em parceria com a mesma Quaest, começou a destrinchar o que é, o que pensa e o que quer esse grupo, que representa a maioria da população.

O Brasil, segundo o estudo, não se divide em dois que se veem como petistas ou bolsonaristas, direita ou esquerda, mas em seis segmentos ideológicos. Se os grupos mais engajados continuam a gritar nas redes e a se engajar em manifestações, o poder de decisão ainda repousa sobre uma imensa maioria de brasileiros pobres, conservadores em seus valores, que veem importância nas políticas sociais, mas são desconfiados das elites.

Os segmentos que formam as pontas polarizadas são pequenos. À esquerda, os Progressistas Militantes representam cerca de 5% da população. À direita, os Patriotas Indignados somam aproximadamente 6%. São esses os grupos mais engajados e ruidosos. Eles, inclusive, puxam consigo dois outros grupos de apoio, mais numerosos e menos engajados: a Esquerda Tradicional (14%) e os Conservadores Tradicionais (21%).

Juntos, no entanto, todos esses grupos somam 46% da população. Ocorre que os outros 54%, a tal maioria silenciosa, são compostos por dois segmentos gigantes, que o estudo batizou de Desengajados e Cautelosos. Cada um deles corresponde a 27% da população brasileira. O primeiro é mais progressista e o segundo, mais conservador, mas esses rótulos não explicam seu perfil ou comportamento.

Esses dois segmentos foram chamados pela pesquisa de os "Invisíveis" porque não estão polarizados na maioria das questões investigadas e preferem se afastar da política ruidosa. E é o pensamento desse bloco majoritário que precisa ser decifrado, pois é ele quem, no final das contas, detém o poder de decisão em qualquer eleição, como a que vai escolher um novo presidente no ano que vem.