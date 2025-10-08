Aprovação de Lula melhora graças a quem não é petista, nem bolsonarista
O naco do eleitorado que não tem posicionamento político definido, ou seja, não é lulista, da esquerda não-lulista, bolsonarista ou da direita não-bolsonarista, é o grande responsável pela melhora na aprovação do governo Lula, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje. Em cinco meses, a diferença entre a desaprovação e a aprovação nesse grupo caiu de 28 pontos (em maio, era 61% a 33%) para apenas dois (em outubro, 48% a 46%).
Entre os demais grupos, à esquerda e à direita, a variação foi pequena de maio até aqui, mostrando a importância dos não-alinhados. Na população em geral, a aprovação de Lula foi de 40%, em maio, para 48% agora, enquanto a desaprovação caiu de 57% para 49%. Ou seja, empate técnico no jogo, dada a margem de erro de dois pontos.
Entre as razões para essa melhora, estão notícias positivas para o governo, uma percepção da melhora da economia, a forma com a qual Lula está enfrentando a crise com os Estados Unidos, a aprovação de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, entre outros motivos.
Mas o que me interessa neste ponto é entender esse grupo que não se coloca nem de um lado nem de outro do espectro político da polarização, que já foi fundamental na vitória de Lula e derrota de Bolsonaro. Um grupo pendular, que pode optar pela proposta conservadora em costumes e comportamentos de um candidato ou pelas promessas de justiça e políticas sociais de outro. Em 2022, deram um voto de confiança ao petista.
Para compreender esses números, vale a pena olhar para outra pesquisa. Nesta semana, um estudo capitaneado por Pablo Ortellado, professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, através da ONG More in Common, em parceria com a mesma Quaest, começou a destrinchar o que é, o que pensa e o que quer esse grupo, que representa a maioria da população.
O Brasil, segundo o estudo, não se divide em dois que se veem como petistas ou bolsonaristas, direita ou esquerda, mas em seis segmentos ideológicos. Se os grupos mais engajados continuam a gritar nas redes e a se engajar em manifestações, o poder de decisão ainda repousa sobre uma imensa maioria de brasileiros pobres, conservadores em seus valores, que veem importância nas políticas sociais, mas são desconfiados das elites.
Os segmentos que formam as pontas polarizadas são pequenos. À esquerda, os Progressistas Militantes representam cerca de 5% da população. À direita, os Patriotas Indignados somam aproximadamente 6%. São esses os grupos mais engajados e ruidosos. Eles, inclusive, puxam consigo dois outros grupos de apoio, mais numerosos e menos engajados: a Esquerda Tradicional (14%) e os Conservadores Tradicionais (21%).
Juntos, no entanto, todos esses grupos somam 46% da população. Ocorre que os outros 54%, a tal maioria silenciosa, são compostos por dois segmentos gigantes, que o estudo batizou de Desengajados e Cautelosos. Cada um deles corresponde a 27% da população brasileira. O primeiro é mais progressista e o segundo, mais conservador, mas esses rótulos não explicam seu perfil ou comportamento.
Esses dois segmentos foram chamados pela pesquisa de os "Invisíveis" porque não estão polarizados na maioria das questões investigadas e preferem se afastar da política ruidosa. E é o pensamento desse bloco majoritário que precisa ser decifrado, pois é ele quem, no final das contas, detém o poder de decisão em qualquer eleição, como a que vai escolher um novo presidente no ano que vem.
Nos grupos focais realizados para a pesquisa, essa maioria afirmou que não é despolitizada, mas foi afastada da política. Ela tem uma opinião de mundo elaborada, preocupada com políticas sociais e valores, mas não compartilha posts políticos, não participa de manifestações e muitos nem vão votar. Isso faz com que os segmentos de esquerda ou direita se sobressaiam e que a percepção coletiva sobre o debate político brasileiro ignore as opiniões dessa maioria.
Os Desengajados são o grupo menos escolarizado (apenas 6% têm curso superior) e o mais pobre (65% têm renda menor que R$ 5 mil) - e, portanto, será especialmente beneficiado pela isenção do Imposto de Renda proposta pelo governo e que será aprovada pelo Congresso. É também o segmento com maior proporção de pessoas que se declaram pretas (13%) e que já vivenciaram a insegurança alimentar (12% não teve o que comer). Estão, portanto, na base da pirâmide socioeconômica e são os mais afetados pela precariedade, preocupando-se com a segurança econômica e os serviços públicos de saúde e combate à pobreza.
Sua distância da política eleitoral é evidente: 30% votaram branco, nulo ou não foram votar nas eleições de 2022. Apenas 15% consideram manifestações políticas importantes. Sua falta de identificação partidária é a maior entre todos os grupos (65% não simpatizam com partido nenhum, embora 21,5% simpatizem com o PT). E, embora 72% se identifiquem como valores conservadores, 46% não se definem nem como petistas, nem como bolsonaristas.
Já os Cautelosos (27%) partilham parte dessa realidade: depois dos Desengajados, são o segmento menos escolarizado (11% com superior) e mais pobre (55% com renda menor que R$ 5 mil). Também é o com mais nordestinos (31%) e população rural (17%) e, assim como os Desengajados, 12% não tiveram o que comer em algum momento da vida. Os Cautelosos apresentam uma identidade mais marcante como conservadores (81%). Contudo, eles demonstram identidades desalinhadas, sendo 45% petistas e 40% de direita. É um grupo que se destaca pela grande desconfiança das elites, em especial as intelectuais.
Em resumo, os dois grupos de invisíveis no debate público têm mais incidência de baixa escolaridade, de baixa renda e da cor negra, enquanto que as pontas do debate público são mais escolarizados, mais ricos e mais brancos.
São eles que devem definir as eleições do ano que vem. Os dados de hoje mostram isso e são positivos para Lula.
Em política, tendência importa. E a consistente recuperação de Lula junto a esse grupo pode aumentar o interesse do centrão de não fazer oposição dura ao presidente.