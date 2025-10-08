Ato bolsonarista encolhe após Lula e Trump trocarem contatinhos

E a pior delas foi o flerte entre Lula e Trump. Pode ser que ele não dê em nada, mas a troca de contatinhos e demais declarações respeitosas dadas por ambos mostra o óbvio: que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não têm o monopólio da atenção da Casa Branca.

E no melhor estilo da peça "Perdoa-me por me traíres", de Nelson Rodrigues, não tivemos badeirão dos EUA, mas bolsonaristas marchando enrolados como um taco na Star-Spangled Banner, pedindo para que Trump os salvasse do comunismo.

Ou seja, as lideranças sabem que aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita é impossível. Mesmo uma redução considerável da pena de Jair é irreal. A preocupação agora é não perder a influência sobre o rebanho. E, para tanto, ele precisa ser entretido e alimentado.

É um erro confundir o esvaziamento com o fim, pois a redução de público é conjuntural, dada a maré negativa de notícias para a extrema direita. No dia em que Jair for preso, por exemplo, pode ser o caos. E os "herdeiros" disso estavam lá: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira, a diretora do PL Mulher Michelle Bolsonaro.

Mas há um detalhe que os estrategistas da oposição fingem ignorar: a fadiga. O mesmo discurso inflamado que, há alguns anos, fazia tremer o asfalto da Paulista, hoje ecoa vazio entre barraquinhas de milho e bandeiras desbotadas. A promessa de "voltar ao poder" soa mais como lamento do que como plano. Mesmo entre os mais fiéis, há quem perceba que a era das grandes motociatas ficou para trás e que a política, como o desejo, esfria quando não encontra reciprocidade.

Enquanto isso, Lula e Trump (dois personagens que jamais dividirão um palanque, mas entendem de instinto de sobrevivência) seguem jogando xadrez em tabuleiros diferentes. Ao menor aceno entre eles, o bolsonarismo se vê órfão da narrativa de que só o clã Bolsonaro tinha linha direta com o poder norte-americano. E, sem essa fantasia, resta apenas o eco de um movimento que já foi massa e agora está em um momento miragem.