Trump não é herói de Gaza, e os EUA têm grande dívida com palestinos

A procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de Netanyahu, do ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant (que, inclusive, chamou palestinos de "animais") e do líder do Hamas, que agora está morto. O que fez Trump? Puniu juízes e procuradores do TPI com sanções nos moldes da lei Magnitisky, que atingiu Alexandre de Moraes e sua esposa.

O presidente norte-americano poderia ter interrompido a carnificina ao deixar claro para o seu aliado que, ao contrário de Joe Biden, ele não daria suporte àquela ignomínia. Não fez isso, e tivemos cenas de crianças reduzidas a pele e ossos e de famílias famintas sendo fuziladas ou atropeladas em filas de busca de comida.

Relatório independente encomendado pelas Nações Unidas apontou que o governo de Israel vem cometendo genocídio, quase gabaritando os itens da convenção internacional que trata do tema. Apesar de importante, como também é relevante o aumento no número de países que reconhecem o Estado Palestino, com França e Reino Unido usando esse movimento para pressionar Israel, os fato de os Estados Unidos terem dado suporte ao governo Netanyahu fez com que a situação não mudasse.

O acordo mediado por Trump é um alívio, mas, para não ser mais um entre os tantos descumpridos na região, tem que ser monitorado pela comunidade internacional. Tanto o governo Netanyahu quanto o Hamas já se mostraram que não são dignos da confiança da população da Palestina, de Israel e do mundo.

O que aconteceu ontem não é o final de uma caminhada, mas o início dela. E os Estados Unidos apenas começaram a pagar uma dívida que tinham com a humanidade no caso do presente genocídio.