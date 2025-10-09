Trump não é herói de Gaza, e os EUA têm grande dívida com palestinos
Após dois anos de limpeza étnica em Gaza, o acordo de paz entre o governo de Benjamin Netanyahu e o Hamas traz uma esperança tanto à população que está sendo dizimada no território palestino, através de bombas, de fome e de doenças, como também às famílias dos reféns sequestrados após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Isso não significa que o presidente Donald Trump, um dos principais articuladores do acordo, possa, nem de longe, ser tratado como herói.
Ou mereça receber um Nobel da Paz — o que mostraria, aliás, que o comitê de Oslo virou um show ruim de stand up.
Desde que assumiu o poder, em janeiro deste ano, Trump ajudou a colocar mais lenha na fogueira no Oriente Médio e, especialmente, em Gaza. E não estou falando de bobagens como a proposta de transformar o território em um grande resort de golfe sob administração de suas empresas, mas do contínuo fornecimento de armas e recursos para Israel, do apoio incondicional dado à Tel Aviv em votações nas Nações Unidas que pediam o fim do conflito, da perseguição nos EUA de ativistas pró-Gaza.
A procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de Netanyahu, do ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant (que, inclusive, chamou palestinos de "animais") e do líder do Hamas, que agora está morto. O que fez Trump? Puniu juízes e procuradores do TPI com sanções nos moldes da lei Magnitisky, que atingiu Alexandre de Moraes e sua esposa.
O presidente norte-americano poderia ter interrompido a carnificina ao deixar claro para o seu aliado que, ao contrário de Joe Biden, ele não daria suporte àquela ignomínia. Não fez isso, e tivemos cenas de crianças reduzidas a pele e ossos e de famílias famintas sendo fuziladas ou atropeladas em filas de busca de comida.
Relatório independente encomendado pelas Nações Unidas apontou que o governo de Israel vem cometendo genocídio, quase gabaritando os itens da convenção internacional que trata do tema. Apesar de importante, como também é relevante o aumento no número de países que reconhecem o Estado Palestino, com França e Reino Unido usando esse movimento para pressionar Israel, os fato de os Estados Unidos terem dado suporte ao governo Netanyahu fez com que a situação não mudasse.
O acordo mediado por Trump é um alívio, mas, para não ser mais um entre os tantos descumpridos na região, tem que ser monitorado pela comunidade internacional. Tanto o governo Netanyahu quanto o Hamas já se mostraram que não são dignos da confiança da população da Palestina, de Israel e do mundo.
O que aconteceu ontem não é o final de uma caminhada, mas o início dela. E os Estados Unidos apenas começaram a pagar uma dívida que tinham com a humanidade no caso do presente genocídio.