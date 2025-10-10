Escolha do Nobel pode endossar ataque dos EUA à Venezuela, diz especialista

Desde que o resultado foi proclamado, o país viveu protestos, prisões de lideranças da oposição, busca por refúgio em embaixadas e guerra de versões. O Brasil ainda não reconheceu a vitória de Maduro, bem como a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros. China, Rússia e Irã, por outro lado, parabenizaram-no pela reeleição.

Pablo Uchôa defende que teria sido mais oportuno um prêmio a uma organização da sociedade civil nos Estados Unidos que atuasse na luta pela democracia. "No ano em que o espectro do fascismo começa a se alastrar pelos Estados Unidos, o comitê do Nobel resolve premiar a sua maior aliada na América Latina", avalia.

Como podemos analisar a escolha do comitê de Oslo de dar o Nobel da Paz este ano para María Corina Machado?

A escolha do Prêmio Nobel da Paz é sempre uma declaração política, e nem sempre essa decisão política enfatiza a moderação ou mesmo o papel dos galardoados em criar pontes entre as diferentes visões política. Fica implícito que a paz às vezes se alcança pelo conflito. Isto dito, tenho fortes reservas à escolha de María Corina Machado por causa do seu passado antidemocrático e adoraria ter sido uma mosca na parede para ouvir as deliberações do comitê.

Por um lado, creio que o Nobel procurou se esquivar da pressão de Donald Trump, cuja campanha para ser homenageado este ano foi notória. Seria uma imensa ironia se chegássemos ao ponto de outorgar o Nobel a Trump, mas isto sem dúvida explica uma parte do seu afã para tentar costurar o acordo Israel-Hamas para parar a guerra em Gaza. Por outro lado, destacar Corina Machado de forma singular é endossar uma liderança que seria um fortíssimo canal para as políticas de Trump na América Latina. Ou seja, suspeito que para evitar o dilema de impor Trump ao mundo, o Nobel resolveu mandá-lo para a América Latina via proxy.

Nesse processo, acho que o comitê perdeu uma grande oportunidade de destacar que a luta pela democracia não se faz por uma pessoa nem por um pequeno grupo, mas é um processo de construção coletiva. Mesmo se aceitarmos a orientação política do Nobel, faria muito mais sentido que a premiação tivesse sido dada à oposição venezuelana como um todo, da mesma forma que o Nobel já premiou organizações que representam a sociedade civil na Ucrânia e mesmo organismos como a União Europeia e a ONU.