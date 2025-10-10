Governo Tarcísio mostra que adulteradores de bebida confiaram demais no PCC

"O que aconteceu, que nós estamos concluindo, é que criminosos foram prejudicados por uma organização criminosa", afirmou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Ele afirmou que não há indício de participação do PCC na adulteração das bebidas: "O crime organizado, lucrando exponencialmente, tanto com a lavagem de dinheiro, usando CNPJ dos postos de combustíveis, e lucrando com a adulteração do etanol com o metanol... Na verdade, essa organização criminosa prejudicou esses criminosos que fazem a adulteração da bebida", apontou.

Mas o fato que pessoas tenham morrido e ficado com sequelas porque dois crimes cometidos paralelamente tenham se encontrado é sinal de que organizações criminosas estão tão imbricadas na sociedade brasileira que nem a polícia, nem elas mesmas sabem em que momento começa a atuação de uma e termina a de outra.

Se os falsificadores soubessem que o posto era do PCC, talvez desconfiassem que o etanol estaria batizado e que isso, lá na frente, traria dor de cabeça a eles, uma vez que o produto se tornaria veneno, causaria uma crise e poderia ferrar com seu próprio negócio.

O episódio serve como uma alegoria sombria da teia criminosa que se entranhou no país. A sobreposição de ilegalidades (onde o crime organizado lava dinheiro adulterando combustível, e criminosos de menor escalão compram esse produto para falsificar bebidas) criou um ciclo letal de consequências imprevistas.

A sociedade, no entanto, é quem paga o preço final, envenenada por um ecossistema perverso onde nenhum elo da cadeia ilegal tem controle ou preocupação com o dano coletivo.