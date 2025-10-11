Lulistas e bolsonaristas se mobilizam, mas maioria ignora eleição de 2026

Nesta semana, um estudo coordenado por Pablo Ortellado, professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, através da ONG More in Common, em parceria com a mesma Quaest, começou a destrinchar o que é, o que pensa e o que quer esse grupo que está fora da polarização política, que representa a maioria da população.

Segundo o estudo, os segmentos que formam as pontas polarizadas são pequenos. À esquerda, os Progressistas Militantes representam cerca de 5% da população. À direita, os Patriotas Indignados somam aproximadamente 6%. São esses os grupos mais engajados e ruidosos. Eles, inclusive, puxam consigo dois outros grupos de apoio, mais numerosos e menos engajados: a Esquerda Tradicional (14%) e os Conservadores Tradicionais (21%).

Juntos, no entanto, todos esses grupos somam 46% da população. Ocorre que os outros 54%, a tal maioria silenciosa, são compostos por dois segmentos gigantes, que o estudo batizou de Desengajados e Cautelosos. Cada um deles corresponde a 27% da população brasileira. O primeiro é mais progressista, e o segundo, mais conservador, mas esses rótulos não explicam seu perfil ou comportamento.

Nos grupos focais realizados para a pesquisa, essa maioria afirmou que não é despolitizada, mas sente que foi afastada da política. Os dois grupos de invisíveis no debate público têm mais incidência de baixa escolaridade, de baixa renda e da cor negra, enquanto que as pontas do debate público são mais escolarizados, mais ricos e mais brancos.

Outra pesquisa Genial/Quaest nesta semana mostra que o naco do eleitorado que não tem posicionamento político definido é o grande responsável pela melhora na aprovação do governo Lula. Em cinco meses, a diferença entre a desaprovação e a aprovação nesse grupo caiu de 28 pontos (em maio, era 61% a 33%) para apenas dois (em outubro, 48% a 46%).

Mais homens, ricos e escolarizados já entraram no debate eleitoral

O levantamento divulgado hoje pelo UOL pode indicar o cansaço de grande parte do eleitorado com a política, o que acaba se atenuando à medida que a atenção de toda a sociedade começar a girar em torno de temas como o da sucessão presidencial.