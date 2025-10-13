Com a benção de Lula, brasileiro assume Aliança Global contra a fome

Até agora a Aliança trabalhou graças a uma equipe do governo brasileiro, composta por integrantes de vários ministérios, que estavam acumulando funções com suas atribuições regulares.

Durante a Cúpula Social do G20 no Rio, em novembro passado, a iniciativa anunciou compromissos concretos de 41 países, 13 organizações internacionais e 18 organizações não governamentais e filantropias. Mais de 80 países decidiram se integrar à Aliança como membros fundadores, que já conta com mais de 200 membros.

Países que estão passando por situações de calamidade estavam entre os primeiros que anunciaram planos para participar da aliança. A Autoridade Nacional Palestina, por exemplo, apontou que quer ampliar as transferências de dinheiro para pessoas com deficiência severa e idosos em Gaza, passando a pagamentos mensais, utilizando pagamentos digitais para beneficiários individuais.

Esses dois governos junto com os do Benin, Burundi, Chade, Chile, Equador, Libéria, Nigéria, Omã, Peru, Togo, Tunísia e Zâmbia estão liderando a iniciativa entre os que fazem compromissos para serem apoiados ou financiados. Entre os planos anunciados está o de criar ou melhorar os registros nacionais de beneficiários e sistemas de pagamento para transferências de renda - algo semelhante ao nosso CadÚnico.

Ao mesmo tempo, governos como os de Portugal e do Reino Unido estão ampliando a colaboração com organizações como as agências da ONU para alimentação e agricultura, trabalho, infância e bancos de fomento para expandir o apoio financeiro e técnico para os países de baixa e média renda que anunciaram os compromissos.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, anunciou 25 bilhões de dólares em crédito e mais 200 milhões em doação para assistência técnica. O BID também espera o aumento de doações de recursos para a iniciativa.