Trump tenta manter Netanyahu fora da cadeia como tentou com Bolsonaro

Mas os tais presentes, em apenas um dos três casos nos quais ele é acusado, somam 210 mil dólares. Caso condenado, pode pegar dez anos de xilindró

Em junho, o norte-americano já havia afirmado em sua rede social que o primeiro-ministro é alvo de uma "caça às bruxas", mesma expressão que ele usou ao se referir à situação de Jair Bolsonaro.

O presidente de Israel, assim como o do Brasil, tem poder para conceder perdão a criminosos em algumas condições. Mas, por aqui, o STF considerará inconstitucional qualquer perdão ou anistia concedida a golpistas.

Netanyahu precisava da guerra para se manter longe da cadeia. O primeiro-ministro sabe que, se ela acabar, sua coalização de direita com os ultraconservadores que defendem limpeza étnica em Gaza cairá nas próximas eleições. Sabe que, se as atenções se voltarem para suas falhas, ele será cobrado. Sabe que, se o foco deixar de ser o "inimigo externo", a população lembrará que ele é, na verdade, uma ameaça à integridade de Israel.

Ajudou a produzir, com isso, uma cordilheira com mais de 67 mil palestinos mortos.

Durante os últimos dois anos, a população israelense protestou contra Netanyahu, pedindo a volta dos reféns sequestrados há dois anos, quando o ataque terrorista do Hamas deixou quase 1,2 mil mortos em Israel. Hoje, 20 deles voltaram com vida e 28, mortos. Parte da população culpa seu primeiro-ministro por postergar um acordo, o que custou vidas dos dois lados.