Trump tenta manter Netanyahu fora da cadeia como tentou com Bolsonaro
Após pressionar para que o Brasil perdoasse Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Donald Trump pediu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que conceda um perdão ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu - que pode ser preso por corrupção e fraude assim que deixar o poder.
No caso brasileiro, a pressão, que incluiu um tarifaço aos produtos nacionais e sanções a autoridades públicas não funcionou e Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses.
A demanda de Trump foi feita hoje durante seu discurso no Knesset, o parlamento israelense. "Tenho uma ideia. Senhor Presidente, por que o senhor não o perdoa? Quem se importa com charutos e um pouco de champanhe?", afirmou, em referência ao fato de que Netanyahu teria aceitado recebido presentes de luxo em troca de favores usando a máquina pública.
Mas os tais presentes, em apenas um dos três casos nos quais ele é acusado, somam 210 mil dólares. Caso condenado, pode pegar dez anos de xilindró
Em junho, o norte-americano já havia afirmado em sua rede social que o primeiro-ministro é alvo de uma "caça às bruxas", mesma expressão que ele usou ao se referir à situação de Jair Bolsonaro.
O presidente de Israel, assim como o do Brasil, tem poder para conceder perdão a criminosos em algumas condições. Mas, por aqui, o STF considerará inconstitucional qualquer perdão ou anistia concedida a golpistas.
Netanyahu precisava da guerra para se manter longe da cadeia. O primeiro-ministro sabe que, se ela acabar, sua coalização de direita com os ultraconservadores que defendem limpeza étnica em Gaza cairá nas próximas eleições. Sabe que, se as atenções se voltarem para suas falhas, ele será cobrado. Sabe que, se o foco deixar de ser o "inimigo externo", a população lembrará que ele é, na verdade, uma ameaça à integridade de Israel.
Ajudou a produzir, com isso, uma cordilheira com mais de 67 mil palestinos mortos.
Durante os últimos dois anos, a população israelense protestou contra Netanyahu, pedindo a volta dos reféns sequestrados há dois anos, quando o ataque terrorista do Hamas deixou quase 1,2 mil mortos em Israel. Hoje, 20 deles voltaram com vida e 28, mortos. Parte da população culpa seu primeiro-ministro por postergar um acordo, o que custou vidas dos dois lados.
Em Gaza, cidades inteiras foram reduzidas a escombros, hospitais e escolas foram bombardeados, famílias exterminadas. O mundo assistiu, horrorizado, a uma tentativa de genocídio, enquanto o gabinete de Netanyahu insistia em uma vitória total que viria com a derrota total do Hamas - o que não aconteceu.
A opinião pública israelense, inicialmente unida pelo trauma do ataque do Hamas, questionou a competência de um primeiro-ministro que falhou em prevenir a maior tragédia da história recente de Israel e, desde então, só aprofundou a crise. Seu gabinete é um ajuntamento de extremistas e oportunistas, seu partido está corroído por denúncias de corrupção, e sua palavra vale muito pouco.
Desde que assumiu, Trump também atacou instituições para tentar manter Netanyahu fora da cadeia.
A procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão do israelense, do ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant (que, inclusive, chamou palestinos de "animais") e do líder do Hamas, que agora está morto. O que fez o norte-americano? Puniu juízes e procuradores do TPI com sanções nos moldes da lei Magnitisky, que atingiu Alexandre de Moraes e sua esposa por ter sido ele o relator do caso que condenou Bolsonaro.
Trump faz parecer brincadeira, mas dessa forma, ele tenta interferir em Israel da mesma forma que tentou interferir no Brasil.