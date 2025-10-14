PCC é 'Fonte do Veneno' nas bebidas, mas governo Tarcísio desconversa

Até porque, convenhamos: o falsificador de bebida sabe que se começar a envenenar seus clientes vai mais facilmente para o xilindró ou perde mercado porque o comprador morreu.

Não é que o governo estadual não queira apenas dar o braço a torcer para o governo Lula. Ele também quer evitar o ônus que o envolvimento do PCC nas bebidas adulteradas trará para Tarcísio, pré-candidato à Presidência da República. Reforçaria a impressão de que a facção já controla várias dimensões da vida cotidiana em São Paulo, de fundos de investimento na Faria Lima, passando pelos bares e restaurantes até os postos de gasolina - isso sem contar bairros e portos.

O governo Tarcísio vinha negando envolvimento do PCC até que a própria Polícia Civil fechou, na última sexta (10), uma fábrica clandestina suspeita de produzir bebidas adulteradas com metanol em São Bernardo do Campo (SP).

O que chamou a atenção é que os criminosos compraram etanol de um posto para colocar nas bebidas sem saber que o combustível já estaria adulterado com metanol. A facção tem usado esses postos para a lavagem de dinheiro.

O próprio secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, reconheceu a conexão em coletiva à imprensa. Mas fez um contorcionismo para tentar convencer de que não existe participação do PCC no caso das bebidas porque nem a organização, nem os adulteradores sabiam da atuação um do outro.

"O que aconteceu, que nós estamos concluindo, é que criminosos foram prejudicados por uma organização criminosa", afirmou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ou seja, o PCC está prejudicando o falsificador honesto.