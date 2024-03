Depoimento golpe tse Bolsonaro

Depoimentos sobre golpe dificultam reversão de inelegibilidade de Bolsonaro

A exposição dos planos do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma tentativa de golpe de Estado deixa mais distante a possibilidade de ele conseguir contornar sua inelegibilidade, dizem fontes que acompanham o caso.

No ano passado o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) condenou Bolsonaro à inelegibilidade até 2030. Mesmo assim, aliados do ex-presidente trabalhavam com a possibilidade de conseguir reverter a situação para as eleições de 2026.