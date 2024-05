Fake news de deputados: Conselho de Ética só agirá se algum partido pedir

O Conselho de Ética da Câmara não recebeu representação contra os sete deputados que disseminaram informações falsas sobre a atuação do governo federal e do Exército nos resgates no Rio Grande do Sul.

"O Conselho só pode agir se algum partido político representar contra algum deputado", disse Leur Lomanto (União-BA), presidente do Conselho de ética da Câmara dos Deputados.

Questionado se algum pedido foi encaminhado, Lomanto respondeu que "sobre isso não".