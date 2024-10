Carlos Bolsonaro: esquerda está dividida, preserva Lula e fracassa na urna

Esquerda está dividida, briga e preserva Lula

Carlos Bolsonaro afirma que a esquerda ainda não entendeu o pensamento do eleitor brasileiro e está dividida entre o que ele chama de "raiz" e "woke" — com pautas identitárias que fazem as pessoas deixarem de "ser de esquerda". O resultado, afirma, é que o presidente Lula fica tentando se equilibrar entre ambos os grupos, e a tendência é que o eleitor do PT migre para o centro e para a direita.

"A esquerda está dividida hoje em dia. Saem na porrada todo dia, mas têm preocupação grande em preservar Lula. Coisa que não tem do lado de cá, veem vacância [de poder com Bolsonaro inelegível]. A diferença inicial é essa."

"Foi vergonhoso ver Marcelo Freixo declarando apoio a Eduardo Paes e arrebentando [a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro] Tarcísio Motta, que teve menos voto do que eu. O que ele fez ali é porque viu que a agenda do PSOL não está dando certo, e o PSOL é um braço do PT. E você vê grandes líderes do PT reclamando, José Dirceu falando."

"Lula tem que se equilibrar na agenda imposta a ele."

'PT acha que está na década de 80'

Segundo ele, o resultado de 2024 mostra um enfraquecimento geral do discurso do PT no Brasil inteiro, e o crescimento de partidos de centro e de direita reflete isso.