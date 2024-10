'Votos de Nunes vieram do meu pai, e não do Tarcísio', diz Carlos Bolsonaro

Marçal cria factoides e força relação

O vereador comentou sobre o desentendimento da família Bolsonaro com Pablo Marçal, e os ataques dos dois lados nas redes durante a campanha. Disse que o ex-coach inventou que Carlos teria barrado o apoio do ex-presidente e que anunciou apoios que não existiam. No entanto, ele não descarta uma reaproximação da família com Marçal no futuro.

É um sujeito que vive de factoides. Sei que vou tomar pancada até dizer 'chega'. A verdade é que eu não admitiria em momento nenhum, principalmente em 2022, um cara que até um mês atrás estava dizendo que seu pai é igual ao Lula. Aquilo me deixou irritado. Conversei com meu pai, as atitudes foram dele. Não impedi nada, como nunca impeço nada. Acredito que ele fala isso porque tem que criar fatos para ficar na mídia, e a gente dá mídia. Não é legal partir para esse tipo de conflito totalmente destrutivo. Com a gente, particularmente, ele vai perdendo esse alinhamento que ele diz ter, que nunca demonstrou, nunca teve manifestação para a liberdade dos presos políticos em Brasília. Nunca participou de nada efetivamente que levasse a direita adiante.

Meu pai é um cara que está lá há 30 anos no Congresso Nacional, entende como funciona. Querer colocar os dois num paralelo como ele sempre quis botar, para mim não é legal usar esses artifícios para crescer. Eu sempre falei: meu pai nunca negou que ninguém crescesse. Mas cresce sem fazer um jogo que não é legal. Você acaba irritando os outros, não é construtivo. É destrutivo. Você vai destruir para pegar metade daquilo. Parece que a pessoa está preocupada só com ela.

É como meu pai falou, Pablo tem um grande potencial. Mas passou da linha, passou do limite. Para você se meter na política, precisa respeitar as pessoas, por mais que discorde delas, para construir. Já passou dessa época de puxar a espada ficar dando de brabo. Não é se render, é construir.