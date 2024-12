Parlamentares minimizam afastamento de aliado de Bolsonaro com indiciamento

Em suma, minimizam o distanciamento do cacique político, uma das lideranças mais fortes do Congresso. A articulação para eleger o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) teve o dedo de Ciro. Um senador influenciar a eleição do presidente da Câmara dá dimensão do poder dele.

Um parlamentar diz que o senador faz "jogo duplo": se, por um lado, usou o artigo para acenar para fora do Congresso criticando o extremismo, por outro estava naquela manhã enviando o mesmo texto por WhatsApp aos colegas com comentários relativizando o que foi publicado pelo jornal.

Parlamentares do PT ouviram outra versão sobre a saída. Um deputado contou ao UOL que Ciro justificou o afastamento ao cansaço em ser obrigado a conviver com extremistas.

Ciro Nogueira ocupou a Casa Civil no governo Bolsonaro. O senador não atendeu os pedidos de entrevista feitos pela reportagem. Esteve na cadeira considerada o "coração do governo" durante o período em a PF aponta que o golpe era discutido dentro dos palácios do Planalto e do Alvorada.

A expectativa é que Bolsonaro seja denunciado e se torne réu no inquérito que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal).

Aliados apostam que o ex-presidente não será preso. O histórico de Lula, que acabou na cadeia, e os indícios revelados pela PF foram minimizados. Os parlamentares acrescentam que Bolsonaro na prisão fortaleceria a direita.