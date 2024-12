Câmara quer atrelar PEC do corte de gastos ao pagamento de emendas

Os pagamentos das emendas de comissão foram restringidas por ordem do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que exige a identificação dos autores das verbas.

O ministro também endureceu as regras para o reajuste das emendas parlamentares. Pela determinação, os recursos não poderão crescer mais que as despesas discricionárias do Poder Executivo, nem acima do limite imposto pelo arcabouço fiscal ou acima da receita corrente líquida. Na decisão, o ministro pede que seja considerado o menor percentual de reajuste entre essas três opções. Esse ponto causou um mal-estar com o Congresso, que contava com o arcabouço fiscal como parâmetro para corrigir os valores.

No texto que o deputado quer apresentar, as emendas individuais aumentam 2,95% da receita corrente líquida. A ideia é, com isso, fortalecer a modalidade e garantir os pagamentos seguindo as novas diretrizes do STF, deixando de lado as emendas de comissão.