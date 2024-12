Governo quer criminalizar discurso de ódio contra mulheres

A ministra Cida Gonçalves (Mulheres) disse nesta sexta (13) que pretende encaminhar à bancada feminina do Congresso uma proposta para criminalizar o discurso de ódio contra a mulher na internet. A medida pode ser feita via projeto de lei ou por meio de uma discriminação de gênero na lei de racismo.

A legislação atual prevê a criminalização da apologia ao crime. No entanto, o discurso de ódio contra mulher na internet é muitas vezes disfarçado de piada com direito à liberdade de expressão. E as plataformas sociais não removem o conteúdo porque ganham dinheiro com isso.

O ministério apresentou um estudo do NetLab, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), sobre a disseminação de discursos misóginos no YouTube. Esses conteúdos são monetizados, ou seja, os responsáveis ganham dinheiro cada vez que um internauta assiste a um vídeo que trata sobre aversão a mulheres; ataque à aparência e humilhação; ou com conteúdo questionando direitos em lei —como a garantia à pensão alimentícia e a proteção de vítima. Há, até mesmo, curso para ensinar advogado atuar contra a mulher em processo de separação.