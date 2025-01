Prefeitos tomam posse em meio a desafios para conter catástrofe climática

As pessoas que estão em área de risco geralmente são pessoas de vulnerabilidade social, vivendo em assentamentos informais em áreas de encostas, em áreas onde não deveriam estar.

Rodrigo Perpétuo, secretário-executivo do Iclei

Apesar das catástrofes que aconteceram no Brasil em 2024 — enchentes no Rio Grande do Sul, seca histórica na Amazônia e queimadas no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste — a pauta ambiental não costuma ter apelo junto à sociedade até o momento em que uma crise acontece. O tema parece distante de questões como habitação e transportes, apesar de estar conectado.

Prefeitos e vereadores decidem, por exemplo, sobre a uso do solo, como liberar a ocupação na beira dos rios ou na costa das praias.

O legislativo e o governo municipal também decidem sobre licenciamento ambiental, criação e manutenção de parques (para absorver água de chuva), transporte (modais que emitam mais ou menos poluição), serviços de saneamento (que evitam enchentes), serviços de coleta de resíduos (para não acumular lixo e atrapalhar o escoamento das chuvas), entre outros.

"As cidades são impermeáveis por causa do asfalto. Quando chove, a água não tem como entrar, escorre e causa inundação", diz Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama.