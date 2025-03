Governo quer que Cade investigue preço do ovo no Brasil

O resultado é que o ovo foi um dos vilões da inflação em fevereiro: subiu 15,4% em um mês, a maior alta do segmento, e ajudou a elevar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de alimentos e bebidas para 0,79%.

Setor produtivo aponta demanda alta e clima quente

Levantamento feito pelo UOL mostra que o preço dos ovos brancos aumentou 69% entre janeiro e fevereiro para o revendedor e chegou ao nível mais alto em pelo menos 22 meses.

Entre os motivos, segundo o setor, estão o forte calor no Brasil, o aumento no preço do milho e a volta às aulas, já que o ovo é consumido nas escolas. Os produtores também citam maior demanda por causa do período da Quaresma, quando parte da população deixa de comer carne vermelha.

"As altas temperaturas registradas no início do ano afetaram a produtividade das aves, impactando diretamente a oferta e os custos de produção", informou à reportagem o Instituto Ovos Brasil (IOB).

Preço dos alimentos derruba popularidade do presidente

A inflação de alimentos está sendo o maior problema para Lula desde o início de 2025. Diferentes pesquisas de avaliação de governo têm mostrado queda na popularidade de Lula. Uma das principais reclamações dos entrevistados é justamente sobre o preço dos alimentos, que impacta na percepção de piora da economia como um todo.