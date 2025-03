Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alertado por integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre uma potencial piora na relação com a Corte caso o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

O parlamentar fazia articulações para assumir o posto, mas hoje anunciou que vai se licenciar do mandato para passar uma temporada nos Estados Unidos trabalhando para buscar punições contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Recentemente, Valdemar ouviu "ponderações" do STF: não seria "conveniente" Eduardo assumir o posto na comissão, pois ele usaria o cargo para promover ataques ao tribunal e não para trabalhar em favor de políticas públicas na área de relações internacionais do Brasil.