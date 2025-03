Disputa na Câmara tem paz de Bolsonaro e Kassab, anistia e mágoa com Lula

Um deputado do PSD diz, ainda, que Kassab segue irritado com Lula e com o PT por causa da eleição da Câmara: o PT, com o apoio de Lula, desembarcou da candidatura de Antônio Brito (PSD-BA) para apoiar Motta.

Reunião no Palácio dos Bandeirantes

No início de fevereiro, Bolsonaro se reuniu com Kassab no Palácio dos Bandeirantes para tratar da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

Eles, que passaram os últimos anos em lados opostos da política, têm um aliado em comum: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que trabalhou pelo diálogo entre os políticos.

Bolsonaro se hospedou no Bandeirantes, como já fez em outras ocasiões. Mas, pela primeira vez, se reuniu com Kassab, que é secretário de Relações Institucionais do estado.