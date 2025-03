Advogado de aliado de Bolsonaro faz barraco no STF, é detido e depois solto

Coelho então discutiu com os seguranças do tribunal na área externa, dizendo que estava sendo impedido de acompanhar o caso. Disse a jornalistas que acionaria a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e chamou o presidente da entidade, Beto Simonetti, de "omisso".

O advogado acabou sendo autorizado a subir. Ele chegou à porta do plenário da Primeira Turma e tentou entrar, mas a sessão já tinha começado, e ele foi orientado a acompanhá-la de outro local.

Nesse momento, Coelho começou a gritar com os seguranças do Supremo. O barulho podia ser ouvido de dentro do plenário.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado, informou o STF.

Minutos depois, Coelho foi embora.

O STF informou que havia a orientação de credenciamento prévio por parte de advogados para participar da sessão da Primeira Turma. Aos advogados das partes e às partes é permitido acesso livre, mas os demais tinham que encaminhar seus nomes, o que Coelho não fez. Por isso, foi encaminhado para acompanhar a sessão de outro lugar —e se recusou.