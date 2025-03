'Muita criatividade', diz Bolsonaro após boatos sobre sua ausência no STF

"Muita criatividade", respondeu o ex-presidente sobre os boatos.

Bolsonaro acompanha o julgamento no gabinete do seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Senado. Não é obrigatório que o acusado esteja presente na sessão — os advogados o representam no STF. O ex-presidente foi o único dentre os 8 denunciados que compareceu ontem à sessão.

Ele afirmou que pretende falar com jornalistas no Senado 30 minutos após o término da sessão do STF.