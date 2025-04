Projeto de reciprocidade supre vácuo na legislação, diz Renan

O projeto de lei que impõe a reciprocidade de regras ambiental e comercial nas relações do Brasil com outros países supre um vácuo na legislação brasileira, diz o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Ele é o presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado, onde a proposta foi aprovada nesta manhã.

"Precisamos ter mecanismos de reciprocidade. Se serão usados ou não, não sabemos, depende do governo. Do nosso ponto de vista, temos que suprir esse vazio", disse ele à coluna.

A aprovação do projeto Congresso fortalece eventuais medidas de reciprocidade que o governo Lula decida aplicar como resposta aos Estados Unidos. Em síntese, a proposta permite retaliação comercial do Brasil a outros países ou blocos econômicos.