Em meio a 'tiroteio' de Trump, Brasil cogita reação com outros países

Se seria um aumento linear (para todos os produtos que o Brasil exporta) ou pontual (alguns produtos);

Quando entraria em vigência;

Qual percentual seria imposto;

Por qual prazo;

Se haveria brecha para negociação;

E nem se tudo entraria em vigor em um único dia ou se o chamado "Liberation Day" poderia ter uma segunda ou terceira versão.

Mas, mesmo sem as informações em mãos, ao longo das últimas semanas o MDIC (Ministério de Desenvolvimento e Indústria) e o Itamaraty, com o apoio da Fazenda, desenharam potenciais cenários do tarifaço e discutiram setores que poderiam ter aumento de tarifa para produtos americanos comprados pelo Brasil.

Portanto, "sem carregar ilusão de que estaríamos fora do tiroteio", resume uma fonte do alto escalão de uma das pastas envolvidas nas discussões. "Não dá para cair na espiral de instabilidade do Trump."

A possibilidade de um alinhamento com blocos econômicos ou com outros países para enfrentar os Estados Unidos entra nesse contexto.

"Como estamos no meio do furacão, não temos a menor ideia do que virá pela frente", diz outro integrante do governo, também envolvido nas discussões sobre o tarifaço.

A dificuldade para retaliar os Estados Unidos passa pela necessidade de evitar setores e produtos que poderiam acabar inflacionando a economia brasileira —por exemplo, o petróleo, que acabaria se revertendo no aumento de preço da gasolina no Brasil.