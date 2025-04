Governo recebe tarifaço de Trump com alívio: 'Ficamos bem perto dos outros'

A decisão do presidente americano Donald Trump de taxar em 10% os produtos importados do Brasil foi recebida pelo governo Lula com um certo alívio, uma vez que o país não foi tão afetado como outras nações.

Apesar disso, a expectativa é que o "tarifaço" global provoque uma grande mudança no comércio internacional.

"Diante do que são os 20% da União Europeia ou os 34% da China, ficamos bem", diz um integrante do governo brasileiro envolvido nas discussões sobre o tarifaço. "O mundo todo está tarifado, haverá um reposicionamento da economia global."