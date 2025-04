Acusação de ex contra Janones fica na 1ª instância e não vai ao STF

O STF já definiu que a Corte analisa apenas processos relacionados a pessoas com prerrogativa de função se o caso tiver relação com o mandato ou em razão do cargo.

A medida protetiva de Leandra foi concedida em um contexto de cunho pessoal, não em razão do cargo de deputado: trocas de mensagens apresentadas por ela e por um aliado mostram que Janones vazou uma foto íntima da prefeita para pressioná-la a demitir uma aliada.

O entendimento do Supremo é que o caso fica na primeira instância da Justiça de Minas Gerais.

Em 2017, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília encaminhou ao STF um pedido de investigação sobre o então senador Lasier Martins (PSD-RS) por violência doméstica. Na época, sua mulher disse ter sofrido lesão corporal e injúria. A investigação feita pela Polícia Federal e pela PGR (Procuradoria-Geral da República) não encontrou indícios de provas, e o caso foi arquivado meses depois.

Imagem: Arte/UOL