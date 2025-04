Ex enquadra Janones na Lei Maria da Penha e consegue medida protetiva

Leandra fez o mesmo: no dia 23 de dezembro registrou o caso em cartório, com uma foto da lingerie que usava na imagem íntima divulgada sem autorização por Janones.

A medida protetiva foi pedida e concedida no dia seguinte. Em 25 de dezembro, um oficial de Justiça tentou intimar Janones pessoalmente, mas não o encontrou. Na sequência, enviou mensagem via WhatsApp, e o deputado confirmou o recebimento. A intimação via WhatsApp para casos de medidas protetivas é reconhecida pelo Judiciário brasileiro.

Carla Janones foi exonerada da prefeitura em 6 de janeiro de 2025.

A procuradora do município, Anna Neves, também citou o sigilo para não comentar o caso.

Pornografia de revanche e Lei Maria da Penha

Os advogados de Leandra argumentaram à Justiça que o caso poderia ser enquadrado no contexto da Lei Maria da Penha, que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A legislação prevê que, nestes casos, o processo deve correr no foro onde a vítima tem domicílio.