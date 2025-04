Janones e ex foram alvos de investigação sobre 'rachadinha'; relembre

O deputado federal André Janones (Avante-MG) e a Prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes (Avante), ex-mulher dele, foram investigados no inquérito que apurava a existência de um esquema de "rachadinha" no gabinete do parlamentar. Diferente de Janones, porém, Leandra não foi indiciada pela PF neste caso.

Eles mantiveram um relacionamento entre 2014 e 2018. Depois, tiveram "idas e vindas", como ela define. No Natal de 2024, Leandra conseguiu uma medida protetiva contra Janones, após ele fazer ameaças e enviar uma foto íntima dela a um secretário do município, em uma tentativa de intimidar a prefeita e forçar com que ela demitisse uma aliada, segundo ela relatou à Justiça.

Até então, porém, a relação entre os dois era de confiança, a ponto de ela ter trabalhado como voluntária na campanha derrotada de Janones para a Prefeitura de Ituiutaba, em 2016.