Janones nega chantagem a ex, diz ser vítima de armação e culpa bolsonarismo

"Percebo em todo esse movimento interesses que vão muito além da proteção das mulheres. A extrema-direita, o bolsonarismo, nunca protegeu mulheres", diz no vídeo. "Nunca se preocupou com elas. Vejo nesse movimento uma intenção clara de me destruir, de calar a minha voz."

Ele disse ainda que trabalhou pela vitória de Lula em 2022 e que vai continuar trabalhando contra os bolsonaristas: "Vocês querem de mim que eu pare de lutar".

Janones disse que vai apresentar sua certidão negativa criminal. De fato, ele não foi condenado em processo criminal por violência contra a mulher no caso da prefeita. O que há é uma medida protetiva contra ele.

A certidão negativa "é coisa que Bolsonaro nunca terá", afirmou. "Coisa que quem pede anistia nunca terá. Porque quem pede por anistia é réu, é criminoso, está responsável por crimes."

O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Assim como Janones, o ex-presidente não foi condenado em um processo criminal.

"Não sou réu, nunca pedirei anistia. Nunca vocês me verão usar minhas redes sociais para expor uma mulher como vocês fizeram. Nem para atacar, nem para desmentir."