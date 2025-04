Reforma do setor elétrico vai atingir cem milhões de pessoas, diz Silveira

Silveira disse que as mudanças não dependem do Ministério da Fazenda. Disse ainda que, quando questionado, Haddad achou que se tratava de outro assunto.

"Esse projeto está consensuado. Não utiliza recursos da Fazenda, são soluções dadas dentro do setor que considerem basicamente nos três pontos que julgamos mais sensíveis."

O projeto está pronto e vai ser enviado para a Casa Civil, onde será analisado antes de ser apresentado ao Congresso.

De acordo com o ministro, a reestruturação do setor é necessária e existe clima para que seja aprovada por deputados e senadores.

"É a proposta que entendo ser possível de avançar junto ao Congresso."

Foco na baixa renda

A proposta tem como principal vitrine o aumento de subsídio na conta de luz para a população de baixa renda: famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo que consomem até 80kWh por mês ficarão isentas de pagar a conta. Cerca de 17 milhões de famílias, com total de 60 milhões de pessoas, se encaixam no perfil, segundo o ministério.