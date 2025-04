Silveira rebate Nunes após insinuação sobre Enel: 'Politicagem barata'

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que as insinuações feitas pelo prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) sobre a renovação da concessão da Enel na capital paulista se tratam de "politicagem barata". De acordo com Silveira, o processo de renovação é exclusivo da Aneel, agência reguladora do setor, e não há interferência do governo federal.

Em entrevista ao UOL, Nunes disse ontem que Silveira protege a Enel e insinuou que ele tem interesses na renovação antecipada do contrato da empresa. Também afirmou que o ministro é amigo do presidente do conselho da Enel, Eduardo Martins.

"Não vamos entrar em politicagem barata, [Nunes está] querendo se esquivar da responsabilidade que tem no município que administra. Vamos focar na questão técnica, objetiva —que o setor elétrico brasileiro não é brincadeira— para fazer politicagem e não fazer política", disse Silveira a jornalistas na sede do ministério.