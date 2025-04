Planalto vai analisar impacto de tarifa social na conta de luz

A Casa Civil vai começar analisar na próxima semana a proposta de reforma do setor elétrico, apresentada pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), cujo objetivo é ampliar a isenção na conta de luz e oferecer desconto para a população de baixa renda. A expectativa é atingir mais de 100 milhões de pessoas.

A minuta do projeto foi enviada na noite de ontem pelo ministério para a Casa Civil. Segundo Silveira, o projeto tem aval do presidente Lula (PT).

No entanto, integrantes do governo dizem que o texto precisa ser analisado com lupa para evitar o risco de que as mudanças provoquem uma explosão no preço da conta de luz.