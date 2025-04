Projeto para regular big techs está pronto, de olho em golpes e crianças

"As plataformas digitais só passam a ser responsáveis quando tem uma ordem judicial. O que isso gera? O incentivo a deixar conteúdo online. Se, por um lado, protege a liberdade de expressão, por outro, esse modelo gera um incentivo para as plataformas não fazerem nada até que recebam uma ordem judicial", afirma.

Resistência no Congresso

Deputados e senadores, em especial os bolsonaristas, resistem à ideia de regulamentar o ambiente digital. O argumento é que impor regras iria restringir a liberdade de expressão. Cabe ao presidente Lula (PT) abrir negociação com os partidos e decidir quando o projeto será enviado ao Congresso.

Mas o projeto não cria novos tipos penais, diz Brant. O objetivo, afirma, é fazer com que as plataformas sejam obrigadas a atuar na precaução e na prevenção no ambiente digital "refletindo valores que estão no Código de Defesa do Consumidor", e não apenas após ordem judicial para remover conteúdo.

Você precisa de medidas ativas o tempo inteiro para evitar conteúdo ilegal ou danoso --que é aquele que não é ilegal, mas que gera danos.

João Brant, secretário de Políticas Digitais

Proteção de crianças e combate a golpes

O secretário diz que existe uma defasagem entre as regras impostas para o ambiente digital e o offline, a vida real das pessoas.