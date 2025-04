Nova lei aumenta pena para quem usar IA para agredir mulher

Segundo o Ministério das Mulheres, o avanço da tecnologia exige a atualização das leis relacionadas à violência de gênero.

"Essa recente tipificação no Código Penal também resulta no aprofundamento do debate sobre o que significa a violência psicológica contra as mulheres, suas formas de materialização e os meios agravantes da conduta", informa o parecer enviado pela pasta ao Palácio do Planalto.

"Desse modo, é natural que haja alterações legislativas no sentido de incorporar questões vislumbradas após o enquadramento da violência psicológica no Código Penal. Processo esse que é somado ao fato de novas tecnologias, a exemplo da inteligência artificial, também serem incorporadas nas práticas desse crime", diz o texto ao qual a coluna teve acesso.

De acordo com a ministra Cida Gonçalves (Mulheres), o Ligue 180 recebeu em 2024 mais de 101 mil denúncias.

A nova lei, que foi aprovada pelo Congresso, passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União.