Ministros veem impacto em extradições de caso Eustáquio e pressão em Moraes

Por outro lado, punir Moraes seria um ato de interferência na soberania do Brasil, e isso só deveria ser respondido de maneira oficial pelo governo federal, diz um ministro.

Eduardo Bolsonaro e aliados trabalham com trumpistas por alguma medida oficial do país para pressionar o Supremo e aliviar a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado.

Moraes é o principal foco, e o cancelamento do visto americano dele e de sua família seria considerado por bolsonaristas um recado dos Estados Unidos contra o que eles apontam como uma "ditadura do Judiciário" no Brasil.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal Fábio Shor também estão na mira dos bolsonaristas.

Eustáquio x Moraes

Eustáquio é alvo de dois mandados de prisão e está fora do Brasil desde 2023.